Белорусские гандболисты сыграют с испанцами на чемпионате Европы

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси проведут сегодня предпоследний матч основного этапа чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В австрийской Вене белорусы встретятся с действующим чемпионом Старого Света командой Испании (начало в 20.15). В предыдущем туре белорусская команда обыграла чехов (28:25), а испанцы были сильнее австрийцев (30:26).

Также сегодня в группе I гандболисты Хорватии сыграют с чехами, а сборная Австрии встретится с Германией. Турнирное положение: Испания - 6 очков, Хорватия - 6, Австрия - 2, Германия - 2, Беларусь - 2, Чехия - 0.

Накануне в шведском Мальме состоялись очередные игры в группе II: Словения - Венгрия - 28:29, Исландия - Португалия - 28:25, Швеция - Норвегия - 20:23.

Положение команд: Норвегия - 6, Венгрия - 4, Словения - 4, Исландия - 2, Португалия - 2, Швеция - 0.

После завершения основного этапа в полуфинал выйдут по две лучшие команды из двух групп.-0-