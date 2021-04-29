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29 апреля 2021, 07:22

Белорусские гандболисты сыграют с итальянцами в квалификации ЧЕ

Фото Белорусской федерации гандбола
Фото Белорусской федерации гандбола

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты мужской сборной Беларуси проведут сегодня предпоследний матч отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В итальянском Кьети подопечные Юрия Шевцова встретятся с командой Италии (начало в 20.00, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). В первом круге соревнований в 6-й квалификационной группе белорусы победили итальянцев в Минске со счетом 37:32. Кроме того, они выиграли в гостях у команды Латвии - 39:27, а также обменялись домашними победами с норвежцами - 33:25 и 19:27.

Вчера гандболисты Норвегии обыграли латвийскую сборную со счетом 28:23. Сегодня они вновь встретятся в Валмиере.

Положение команд в 6-й квалификационной группе: Беларусь - 6 очков (4 матча), Норвегия - 6 (4), Италия - 2 (4), Латвия - 2 (4).

Матчи заключительного тура состоятся 2 мая. В этот день белорусские гандболисты на площадке минской "Чижовка-Арены" примут сборную Латвии, а норвежцы у себя дома сыграют с итальянцами.

Путевки в финал континентального первенства завоюют по две лучшие команды из 8 групп, а также четыре сборные, которые финишируют третьими.

Финальная стадия 15-го по счету мужского чемпионата Европы пройдет в начале 2022 года на аренах Венгрии и Словакии.-0-

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