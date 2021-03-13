Белорусские гандболисты сыграют с Латвией в квалификации ЧЕ

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси проведут очередной поединок в отборочном турнире чемпионата Европы 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в своем четвертом матче 6-й квалификационной группы белорусы сыграют в Валмиере против команды Латвии (начало в 16.10, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5").

На этой неделе подопечные Юрия Шевцова выиграли в Минске у итальянцев с результатом 37:32, а до этого обменялись победами с норвежцами: в Минске победили со счетом 33:25, а в Беккестуа проиграли - 19:27.

Гандболисты сборной Латвии разделили очки с итальянцами - 17:28 (в гостях) и 31:29 (дома).

Положение команд перед сегодняшним матчем: Норвегия - 4 очка (3 матча), Беларусь - 4 (3), Италия - 2 (4), Латвия - 2 (2).

Путевки в финал континентального первенства завоюют по две лучшие команды из 8 групп, а также четыре сборные, которые финишируют вторыми.

Финальная стадия 15-го по счету мужского чемпионата Европы пройдет в начале 2022 года на аренах Венгрии и Словакии.-0-