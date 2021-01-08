Белорусские гандболисты сыграют с норвежцами в квалификации чемпионата Европы

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси проведут сегодня второй поединок отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В городе Беккестуа белорусы в игре очередного тура квалификационной группы 6 встретятся с командой Норвегии (начало в 20.30, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). Во вторник, 5 января, эти соперники встречались в минском Дворце спорта "Уручье", тогда белорусские гандболисты выиграли с результатом 33:25.

До этого норвежская дружина в своем стартовом поединке разгромила в Пескаре команду Италии со счетом 39:24. В этом квартете также выступит сборная Латвии.

После игры с норвежцами белорусские гандболисты отправятся в Египет на чемпионат мира, который пройдет с 14 по 31 января. На первом этапе планетарного форума сборная Беларуси сыграет в предварительной группе Н с командами России (14 января), Республики Корея (16 января) и Словении (18 января). Борьбу за награды мирового первенства продолжат по три лучшие команды из 8 квартетов.-0-