Белорусские гандболисты сыграют с поляками на старте турнира в Испании

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси сегодня проведут стартовый матч на международном турнире памяти Доминго Барсенаса в испанской Паленсии. Соперником команды Юрия Шевцова будет сборная Польши, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На этих соревнованиях в составе белорусов сыграют 16 гандболистов:

вратари - Вячеслав Солдатенко ("Констанца", Румыния), Иван Мацкевич (БГК имени Мешкова, Брест);

полевые игроки - Иван Бровко, Владислав Кривенко, Никита Вайлупов, Вячеслав Бохан, Дмитрий Никуленков (все - СКА, Минск), Андрей Юринок (БГК имени Мешкова, Брест), Артем Королек, Владислав Кулеш (оба - "Виве", Кельце, Польша), Юрий Лукьянчук ("Риихимяки", Финляндия), Вадим Гайдученко ("Сен-Рафаэль", Франция), Алексей Шинкель ("Мотор", Запорожье, Украина), Олег Астрашапкин ("Чурго", Венгрия), Матвей Удовеня (Беларусь-2000), Александр Подшивалов ("Минден", Германия).

После встречи с польской сборной белорусы сыграют с командами Саудовской Аравии (4 января) и Испании (5 января). Турнир памяти Доминго Барсенаса проводится в 44-й раз. В прошлом году белорусы заняли в нем второе место, уступив первенство испанцам.-0-