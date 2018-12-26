Белорусские гандболисты сыграли вничью с Катаром

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси сыграли вничью с командой Катара в первом товарищеском матче, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первый тайм сегодняшней встречи в Дохе завершился с минимальным преимуществом хозяев - 14:13. После перерыва подопечные Юрия Шевцова сумели догнать соперников и завершили встречу вничью - 26:26. Самым результативным в составе гостей стал Артем Королек, забросивший 6 мячей.
Повторный спарринг белорусских и катарских гандболистов состоится 28 декабря. В начале 2019 года белорусы примут участие в международном турнире в испанской Паленсии. С 3 по 5 января их соперниками будут сборные Испании, Польши и Саудовской Аравии.-0-
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