Белорусские гандболисты сыграли вничью с россиянами на старте чемпионата мира в Египте

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси сыграли вничью с россиянами 32:32 в первом поединке 27-го чемпионата мира в Египте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый матч предварительной группы Н получился для белорусов непростым. В начале встречи россияне лидировали, потом подопечные Юрия Шевцова выровняли игру и ушли на перерыв при полном равенстве - 15:15. Во второй половине соперники также сражались на равных. За три секунды до финальной сирены россияне могли вырвать победу, но голкипер белорусской команды Иван Мороз сумел парировать опасный бросок, и матч завершился вничью. Самым результативным в составе белорусов стал Никита Вайлупов, забросивший 10 мячей.

Позже в этом квартете встретятся команды Республики Корея и Словении. Вторую встречу сборная Беларуси проведет 16 января против команды Республики Корея, а 18 января завершит первый этап игрой со сборной Словении.

Команда Беларуси в пятый раз играет среди сильнейших сборных планеты. Лучшим достижением белорусских гандболистов является девятое место, занятое в 1995 году на ЧМ в Исландии.

Вчера в матче открытия мирового первенства его хозяева гандболисты Египта победили чилийцев со счетом 35:29. Соперники этих команд по предварительной группе G сборные Швеции и Северной Македонии сыграют сегодня.

Составы остальных предварительных групп:

А - Германия, Венгрия, Уругвай, Кабо-Верде;

В - Испания, Тунис, Бразилия, Польша;

С - Хорватия, Катар, Япония, Ангола;

D - Дания, Аргентина, Бахрейн, ДР Конго;

Е - Норвегия, Франция, Австрия, Швейцария;

F - Португалия, Алжир, Исландия, Марокко.

Впервые в планетарном гандбольном форуме принимают участие 32 команды, а не 24, как было ранее. После первого раунда по три лучшие сборные выйдут во второй групповой этап, на котором они будут разделены на две группы по шесть команд. Затем по две лучшие выйдут в четвертьфинальную стадию и продолжат борьбу за награды. Четвертьфиналы пройдут 27 января, полуфиналы - 29 января, финальный поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 31 января. В связи с пандемией COVID-19 встречи мирового первенства проходят без зрителей.

На прошлом чемпионате мира, проходившем в 2019 году на аренах Германии и Дании, триумфаторами стали гандболисты сборной Дании, разгромившие в финале норвежцев с результатом 31:22. Бронзовые медали завоевала команда Франции, которая в поединке за третье место одолела немецкую сборную - 26:25.-0-