Белорусские гандболисты сыграли вничью со шведами на чемпионате мира в Египте

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси сыграли вничью со шведами 26:26 на старте второго этапа чемпионата мира в Египте, сообщает корреспондент БЕЛТА. Начало игры с одним из фаворитов мирового первенства осталось за белорусами, которые действовали очень собранно. По ходу первого тайма их преимущество доходило до восьми мячей, но к перерыву шведы сократили разрыв до четырех мячей - 11:15. Во второй половине скадинавы сначала догнали белорусов, потом несколько раз выходили вперед, но в итоге встреча завершилась вничью. В стартовом матче 4-й группы гандболисты Словении уверенно победили сборную Северной Македонии - 31:21. Россияне проиграли хозяевам турнира египтянам - 23:28. Положение команд: Швеция - 5 очков, Словения - 4, Египет - 4, Россия - 3, Беларусь - 2, Северная Македония - 0. Свой следующий матч подопечные Юрия Шевцова проведут 22 января против команды Египта. В этот же день россияне встретятся с командой Северной Македонии, а шведы будут соперничать с египтянами. Результаты игр в 3-й группе: Швейцария - Исландия - 20:18, Франция - Алжир - 29:26, Норвегия - Португалия - 29:28. Положение команд: Франция - 6, Португалия - 4, Норвегия - 4, Швейцария - 2, Алжир - 0. Сегодня вечером стартовые матчи второго раунда состоятся еще в двух квартетах: 1. Венгрия (4 очка) - Бразилия (1), Испания (3) - Германия (2), Польша (2) - Уругвай (0). 2. Дания (4) - Катар (2), Хорватия (3) - Бахрейн (0), Аргентина (2) - Япония (1). После завершения матчей второго раунда в четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из четырех групп. Четвертьфинальные встречи пройдут 27 января, полуфиналы - 29 января, финальный поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 31 января. В связи с пандемией COVID-19 встречи мирового первенства проходят без зрителей.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!