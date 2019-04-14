Белорусские гандболисты уступили чехам в квалификации чемпионата Европы

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские гандболисты мужской сборной проиграли чехам в отборочном матче чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игру на площадке минского дворца спорта "Уручье" белорусы провели неудачно, допустив массу ошибок и в атаке, и в обороне. Гости действовали гораздо собраннее и добились победы со счетом 26:24 (13:12).

На старте отборочного турнира ЧЕ-2020 сборная Беларуси уступила в Минске команде Боснии и Герцеговины - 29:30, затем в гостях обыграла финскую сборную со счетом 27:20 и чехов - 31:30. Турнирное положение в 5-й отборочной группе сейчас таково: Чехия - 6 очков (4 матча), Беларусь - 4 (4), Босния и Герцеговина - 4 (3), Финляндия - 0 (3).

В финальную стадию континентального первенства выйдут по две лучшие дружины из восьми квалификационных квартетов, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места. Решающий этап мужского гандбольного Евро-2020 примут арены Австрии, Норвегии и Швеции, команды которых, как и действующий чемпион Старого Света Испания, освобождены от отборочных игр. Впервые в финале сыграют 24 сборные, а не 16, как было раньше.-0-