Белорусские гандболисты уступили словенцам на чемпионате мира в Египте

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси проиграли словенцам 25:29 в матче чемпионата мира в Египте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свой последний поединок первого этапа мирового первенства подопечные Юрия Шевцова начали очень собранно и по ходу первого тайма выигрывали у грозного соперника 4-6 мячей. Однако к перерыву словенцы сумели догнать белорусов - 15:15. Через 13 минут после начала второй половины словенская команда уже вела с перевесом в четыре гола - 22:18, потом уверенно контролировала ход игры и довела матч до победы. Лучшим снайпером в составе проигравших стал Артем Королек, который семь раз поразил ворота соперников.

В первом туре состязаний команд группы Н белорусы сыграли вничью с россиянами (32:32), а затем разгромили команду Республики Корея (32:24). Также сегодня российские гандболисты с большим трудом победили команду Республики Корея - 30:26. Итоговое положение: Россия - 5, Словения - 4, Беларусь - 3, Республика Корея - 0.

В заключительных матчах группы G гандболисты Северной Македонии одолели чилийцев с результатом 32:29, шведы одолели египтян - 24:23. Итоговое положение: Швеция - 6, Египет - 4, Северная Македония - 2, Чили - 0.

В квартете Е сборная Франции победила команду Швейцарии - 25:24. Позже норвежцы встретятся с австрийцами. Турнирное положение: Франция - 6 (3), Норвегия - 2 (2), Швейцария - 2 (3), Австрия - 0 (2).

Лидер группы F команда Португалии разгромила алжирцев - 26:19. Поздно вечером исландцы будут соперничать с марокканцами. Турнирное положение: Португалия - 6 (3), Исландия - 2 (2), Алжир - 2 (3), Марокко - 0 (2).

В остальных предварительных квартетах матчи третьего тура пройдут 19 января:

А: Германия - Венгрия. Встреча Кабо-Верде - Уругвай не состоится из-за коронавирусных проблем в африканской команде, которая снялась с турнира. Положение команд после двух туров: Германия - 4, Венгрия - 4, Уругвай - 0, Кабо-Верде - 0;

В: Испания - Тунис, Польша - Бразилия. Положение команд: Испания - 3, Польша - 2, Бразилия - 2, Тунис - 1;

С: Хорватия - Катар, Ангола - Япония. Положение команд: Катар - 4, Хорватия - 3, Япония - 1, Ангола - 0;

D: Бахрейн - ДР Конго, Дания - Аргентина. Положение команд: Дания - 4, Аргентина - 4, ДР Конго - 0, Бахрейн - 0.

Предварительный раунд завершится 19 января, после чего по три лучших команды из каждой группы выйдут во второй этап, на котором они будут разделены на четыре шестерки. Затем по две лучших сборных попадут в четвертьфинальную стадию и продолжат борьбу за награды. Четвертьфиналы пройдут 27 января, полуфиналы - 29 января, финальный поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 31 января. В связи с пандемией COVID-19 встречи мирового первенства проходят без зрителей.-0-