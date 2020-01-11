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11 января 2020, 20:01

Белорусские гандболисты усутупили хорватам на чемпионате Европы

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси потерпели первое поражение в финальной части чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 2-го тура предварительной группы А в австрийском Граце белорусы проиграли команде Хорватии со счетом 23:31 (10:15). В начале матча подопечные Юрия Шевцова действовали не очень уверенно, и преимущество соперников достигало 5 мячей. Затем белорусские гандболисты наладили игру, сократив разрыв до минимума. Однако потом хорваты вновь заиграли мощнее и ушли на перерыв с перевесом в 5 мячей. На старте второй половины встречи белорусы пропустили трижды подряд, перечеркнув все надежды на положительный результат. Самым результативным в составе белорусской дружины стал Никита Вайлупов, забросивший 8 мячей. В стартовом матче белорусы обыграли сербов (35:30), а хорваты были сильнее черногорцев (27:21).

В другой сегодняшней встрече этого квартета сыграют сборные Сербии и Черногории. В последнем туре 13 января подопечные Юрия Шевцова будут соперничать с черногорской дружиной.-0-

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