Белорусские гандболисты узнали соперников по групповому этапу ЧЕ

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Будапеште состоялась жеребьевка группового этапа финального турнира чемпионата Европы 2022 года по гандболу среди мужских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сборная Беларуси попала в группу D вместе с командами Австрии, Германии и Польши.

Составы остальных предварительных групп:

А - Словения, Дания, Северная Македония, Черногория;

В - Венгрия, Исландия, Португалия, Нидерланды;

С - Франция, Сербия, Хорватия, Украина;

Е - Испания, Швеция, Босния и Герцеговина, Чехия;

F - Норвегия, Литва, Словакия, Россия.

После завершения первого группового этапа в следующий раунд выйдут по две лучшие команды из шести квартетов. Участники второй стадии будут разделены на две группы по шесть команд. Затем по две лучшие сборные продолжат борьбу за награды в полуфиналах.

Финальный турнир пройдет с 13 по 30 января 2022 года на аренах венгерских Будапешта, Дебрецена, Сегеда и словацких Братиславы и Кошице.

На предыдущем континентальном первенстве чемпионами стали гандболисты Испании, одолевшие в решающем поединке хорватов со счетом 22:20. Бронзовые медали завоевали норвежцы, разгромившие в матче за 3-е место словенцев - 28:20. Сборная Беларуси заняла 10-е итоговое место, завершив выступление на втором групповом этапе. Лучшим результатом белорусских гандболистов на ЧЕ является 8-е место, которое они заняли в 1994 году в Португалии.-0-