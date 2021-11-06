Белорусские гандболисты во второй раз обыграли россиян в контрольном матче

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси во второй раз обыграли команду России в домашнем контрольном матче, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором спарринге в минском Доме гандбола белорусы победили с результатом 31:27. Первая половина игры прошла в равной борьбе и завершилась вничью - 14:14. После перерыва хозяева сыграли гораздо сильнее и в итоге добились победы с перевесом в четыре мяча. Самым результативным в составе белорусской команды стал Никита Вайлупов, который 12 раз поразил ворота соперников.

Вчера в первом поединке подопечные Юрия Шевцова выиграли со счетом 35:27 (17:9).

Для обоих соперников эти матчи стали одним из этапов подготовки к финальной стадии чемпионата Европы, который пройдет с 13 по 30 января 2022 года на аренах Венгрии и Словакии. В предварительном раунде континентального первенства сборная Беларуси сыграет в группе D, где ее оппонентами будут гандболисты Австрии, Германии и Польши. Эти команды также повели контрольные встречи. Австрийцы победили в Зюдштадте чехов - 35:30. Немецкие гандболисты одолели в Люксембурге португальцев с разницей в два мяча - 30:28. Поляки проиграли в Кристианстаде сборной Швеции со счетом 28:32.-0-