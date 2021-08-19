Белорусские гандболисты вышли в полуфинал юниорского чемпионата Европы

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19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты юниорской сборной Беларуси (U-19) вышли в полуфинальную стадию чемпионата Европы во втором дивизионе, который проходит в болгарской Варне, сообщает корреспондент БЕЛТА.Сегодня в заключительном поединке предварительной группы В белорусские гандболисты сыграли вничью со сверстниками из Словакии - 29:29. Самым результативным в составе белорусов стал Кирилл Самойло, забросивший девять мячей.В первом туре подопечные Василия Островского разгромили команду Финляндии - 30:20, а потом уверенно переиграли команду Литвы - 41:23.Итоговое положение команд: Беларусь - 5 очков, Словакия - 3, Литва - 2, Финляндия - 2.Из предварительной группы А в полуфинал вышли гандболисты Фарерских островов и Чехии.Полуфинальные встречи пройдут 21 августа, решающий поединок за первое место состоится 22 августа.На прошлой неделе аналогичный турнир среди девушек (U-17) прошел в литовской Клайпеде. Белорусские гандболистки заняли пятое итоговое место. Лидер атак сборной Беларуси Ульяна Петрачкова стала лучшим бомбардиром турнира, забросив 42 мяча в шести проведенных встречах.-0-