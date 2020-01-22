Белорусские гандболисты завершат чемпионат Европы матчем с австрийцами

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси сегодня проведут заключительный матч чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Вене белорусы встретятся с командой Австрии (начало в 20.15, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 2"). Оба соперника уже потеряли шансы на выход в полуфинал и поспорят лишь за 4-е место в группе I основного этапа континентального первенства.

Также сегодня гандболисты Хорватии и Испании определят победителя группы I, а чехи встретятся со сборной Германии. Турнирное положение перед сегодняшними матчами: Испания - 8 очков, Хорватия - 8, Австрия - 2, Германия - 2, Беларусь - 2, Чехия - 0. Хорваты и испанцы уже обеспечили себе выход в полуфинал.

В группе II, которая базируется в шведском Мальме, гандболисты Норвегии обеспечили себе путевку в полуфинал, обыграв исландцев со счетом 31:28. Шведы победили венгров с результатом 24:18, а словенцы были сильнее португальцев. Сегодня здесь пройдут поединки заключительного тура: Португалия - Венгрия, Норвегия - Словения, Швеция - Исландия. Положение команд: Норвегия - 8 очков, Словения - 6, Венгрия - 4, Исландия - 2, Португалия - 2, Швеция - 2.

После завершения основного этапа в полуфинал выйдут по две лучшие команды из двух групп.-0-