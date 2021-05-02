Белорусские гандболисты завершат квалификацию ЧЕ матчем с Латвией

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты мужской сборной Беларуси сегодня проведут заключительный матч отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На площадке минской "Чижовка-Арены" подопечные Юрия Шевцова примут команду Латвии (начало в 19.00). Сборная Беларуси вместе с норвежцами уже обеспечила себе выход в финальную стадию континентального первенства. В первом круге соревнований 6-й квалификационной группы белорусы победили латвийских гандболистов в Валмиере со счетом 39:27. Кроме того, белорусская команда дважды обыграла итальянцев - 37:32 (дома) и 32:31 (в гостях), а также обменялась домашними победами с норвежцами - 33:25 и 19:27.

Также сегодня норвежцы встретятся с итальянцами.

Положение команд после пяти туров: Беларусь - 8 очков, Норвегия - 8, Италия - 2, Латвия - 2.

Путевки в финал чемпионата Старого Света завоюют по две лучшие команды из 8 групп, а также четыре сборные, которые финишируют третьими.

Финальная стадия 15-го по счету мужского чемпионата Европы пройдет в начале 2022 года на аренах Венгрии и Словакии.-0-