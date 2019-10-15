Гандболисты СКА и "Машеки" узнали соперников по третьему раунду квалификации еврокубков

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В венской штаб-квартире Европейской федерации гандбола (ЕГФ) состоялась жеребьевка квалификационных раундов Кубка ЕГФ и Кубка вызова. Среди команд, узнавших своих соперников, - минский СКА и могилевский "Машека", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Машека" в 3-м раунде квалификации Кубка вызова сыграет с румынским ЦСМ "Бухарест", нынешним обладателем трофея. Первый матч пройдет в столице Румынии 16-17 ноября. Ответный матч пройдет 23-24 ноября в Могилеве.

Минский СКА в третьем квалификационном раунде мужского Кубка ЕГФ за выход в групповой раунд поспорит с немецкой командой "Райн Левен". Первый матч пройдет в Минске 16 или 17 ноября, ответный - через неделю в Мангейме.-0-