Белорусские гимнастки-художницы поспорят за награды чемпионата Беларуси

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские гимнастки поспорят за награды чемпионата Беларуси по художественной гимнастике. Турнир пройдет с 24 по 26 сентября в столичном Дворце спорта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

За награды турнира поспорят наши лучшие юниорки и сеньорки, а также команды в групповых упражнениях. Всего около 70 гимнасток. На ковер выйдут недавние медалистки Гран-При в Киеве: Алина Горносько и Анастасия Салос. В стартах юниорок выступят подающие надежды Дина Агишева, Елизавета Зорькина, Дарья Грохотова, Варвара Глазко, Полина Сланчевская.

В групповых упражнениях выступят Анастасия Рыбакова, Анна Швайба, Анна Гайдукевич, Арина Цицилина и Карина Ермоленко. К сожалению, турнир пропустит Екатерина Галкина. Лидер сборной Беларуси в настоящее время восстанавливается после операции.

Соревнования начнутся завтра, 24 сентября в 11.00. Сначала на ковер выйдут групповички, затем выступят юниорки. Взрослые гимнастки начнут состязания в 14.40. Медальные финалы состоятся в пятницу и субботу 25-26 сентября. Для болельщиков вход на трибуны свободный.

После чемпионата страны сборная Беларуси отправится в Россию, где примет участие в матчевой встрече с местными грациями. В состав команды войдут юниорки, сеньорки, а также команда в групповых упражнениях.-0-