Белорусские гимнастки успешно выступили на турнире серии Гран-при в Киеве

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские грации успешно выступили на турнире серии Гран-при по художественной гимнастике в Киеве. В заключительный день соревнований они выиграли семь наград в финалах отдельных видов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БАГ.

В финале упражнений с мячом золото выиграла Алина Горносько, получившая итоговую оценку 25,500 баллов. Серебро у ее подруги по команде Анастасии Салос (24,750). Бронзовая медаль у украинки Евы Мелещук (24,200). Вторая медаль высшей пробы была вручена Алине Горносько за композицию с лентой - 23,200 баллов. Серебро у украинки Виктории Оноприенко (21,800). У Анастасии Салос в данном виде программы - бронза (21,700).

Не остались белоруски без наград и в финале с булавами. Здесь победу одержала лидер сборной Украины Влада Никольченко (25,600). На балл меньше получила от судей Анастасия Салос (24,600), занявшая второе место. У Алины Горносько третья позиция - 23,650. Кроме того, Анастасия Салос выиграла бронзу в упражнении с обручем - 22,650.

Напомним, что накануне Алина Горносько завоевала серебро, а Анастасия Салос - бронзу, отличившись в многоборье.-0-