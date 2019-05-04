Белорусские гимнастки успешно выступили в групповых упражнениях на турнире в Минске

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсменки завоевали две награды в групповых упражнениях на тестовых состязаниях к II Европейским играм по художественной гимнастике, которые прошли в "Минск-Арене", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В упражнениях с тремя обручами и четырьмя булавами белорусская команда показала лучший результат - 23,050 балла. На второй ступени пьедестала почета остановилась сборная России (22,900), третья позиция досталась спортсменкам из Эстонии (20,550).

В выступлении с пятью мячами белорусские гимнастки показали третий результат (23,600). Награда высшей пробы у российской команды (24,500), серебряная медаль у сборной Эстонии (23,700).

В тестовых состязаниях по художественной гимнастике приняли участие грации из Беларуси, России, Австрии, Эстонии, Молдовы и Румынии.

Художественная гимнастика входит в программу II Европейских игр. В Минске 22 и 23 июня будет разыграно восемь комплектов медалей.-0-