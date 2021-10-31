Белорусские гимнастки заняли 4-е место в упражнениях с пятью мячами на ЧМ-2021

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси заняла 4-е место в групповых упражнениях с пятью мячами на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Китакюсю (Япония), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Анна Гайдукевич, Анастасия Молоканова, Анастасия Рыбакова, Арина Цицилина и Карина Ермоленко получили за свое выступление от судей оценку 44,100 балла.
Первое место заняли россиянки. Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева заработали за свой перформанс 46,000 балла.
Вторыми стали итальянские гимнастки, получившие 45,600 балла. Третье место досталось японской команде, которая набрала 44,500 балла.
Напомним, 29 октября сборная Беларуси по художественной гимнастике в этом же составе завоевала бронзовые медали чемпионата мира в групповом многоборье.-0-