Белорусские гимнастки заняли пятое место на Играх в Токио

8 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. В заключительный день мультиспортивного форума отечественные грации Анастасия Молоканова, Анастасия Рыбакова, Анна Гайдукевич, Арина Цицилина и Карина Ермоленко заняли пятое место в групповом многоборье, передает корреспондент БЕЛТА

После упражнений с мячом белоруски шли на третьей позиции с оценкой 45,750 балла. Впереди них в промежуточном протоколе сборные Болгарии - 47,550 балла и России - 46,200 балла. Однако в итоге на пьедестал они не взошли. Развязка наступила после второго вида программы. В упражнениях с обручем и булавами белоруски не смогли обойтись без ошибок и заняли пятое место - 84,050 балла.

Тройку сильнейших по итогам состязаний групповичек составили гимнастки Болгарии - 92,100 балла, России- 90,700 балла и Италии - 87,700 балла.

Напомним, что в личном многоборье олимпийский турнир по художественной гимнастике завершился сенсацией. Российские спортсменки остались без золота Игр впервые за последнюю четверть века. Победила израильтянка Линой Ашрам. Дина Аверина из России с серебром, а бронзовая медаль на счету белоруски Алины Горносько.-0-