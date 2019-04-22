Белорусские гимнастки завоевали две награды на юниорском турнире в Баку

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские грации завоевали две награды на юниорском турнире по художественной гимнастике AGF Junior Trophy, который завершился в Баку (Азербайджан), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Состязания прошли на Национальной гимнастической арене. Белорусская команда в составе Полины Александровой, Маргариты Яцевской, Полины Сланчевской, Полины Ковалевой, Виктории Подкидыш и Евгении Кель в групповых упражнениях с пятью лентами завоевала золотую медаль. Судьи оценили их выступление в 20,450 балла. На втором месте в этой дисциплине расположились спортсменки из Азербайджана (18,350), третью позицию заняли итальянские грации (17,050).

Белорусские спортсменки в упражнении с пятью обручами поднялись на третью ступень пьедестала почета (20,100 балла). Золотую награду завоевала команда из Азербайджана (21,500), серебряную медаль - итальянские гимнастки (21,500).

Фото Белорусской ассоциации гимнастики

В турнире приняли участие 130 спортсменок из 20 стран.

Художественная гимнастика входит в программу II Европейских игр. В Минске 22 и 23 июня будет разыграно восемь комплектов медалей.-0-