Белорусские гимнасты на Европейских играх сделают ставку на отдельные виды - тренер

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты на II Европейских играх по спортивной гимнастике будут делать упор на выступления в отдельных видах. Об этом сегодня журналистам в "Минск-Арене" сказал главный тренер мужской сборной по спортивной гимнастике Александр Баранов, передает корреспондент БЕЛТА.
"На мультиспортивном форуме в многоборье ребята могут попасть в десятку сильнейших, но чем больше сил будет потрачено, тем сложнее придется потом в выступлениях на коне, брусьях и перекладине. Мы сделаем упор на эти снаряды и будем рассчитывать на медали", - сказал Александр Баранов.
В последний день тестового турнира по спортивной гимнастике к II Европейским играм в "Минск-Арене" белорус Егор Шарамков завоевал золотую медаль в опорном прыжке. На вторую ступень пьедестала поднялся его партнер по команде Дмитрий Гуринович, бронзовая награда на счету атлета из Украины Назара Чепурного.
Серебряные медали в копилку белорусской сборной принесли Татьяна Левчук в выступлении на бревне и Анастасия Алистратова в вольных упражнениях.
В выступлении на брусьях и упражнениях на перекладине на третью ступень пьедестала поднялся белорус Роман Антропов, в вольных упражнениях на третьей позиции остановилась его партнерша по команде Жанна Метелица.
Ранее белорусская команда завоевала восемь наград (2 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые).
Участие в турнире приняли 42 атлета из Беларуси, Грузии, Украины, Узбекистана, Финляндии и Литвы.
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Спортивная гимнастика входит в программу II Европейских игр. С 27 по 30 июня в "Минск-Арене" 90 атлетов разыграют 12 комплектов наград.-0-
Фото Оксаны Манчук
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