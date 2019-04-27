Белорусские гимнасты на Европейских играх сделают ставку на отдельные виды - тренер

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты на II Европейских играх по спортивной гимнастике будут делать упор на выступления в отдельных видах. Об этом сегодня журналистам в "Минск-Арене" сказал главный тренер мужской сборной по спортивной гимнастике Александр Баранов, передает корреспондент БЕЛТА.

Денис Санувонг (Беларусь)

"На мультиспортивном форуме в многоборье ребята могут попасть в десятку сильнейших, но чем больше сил будет потрачено, тем сложнее придется потом в выступлениях на коне, брусьях и перекладине. Мы сделаем упор на эти снаряды и будем рассчитывать на медали", - сказал Александр Баранов.

Егор Шарамков

В последний день тестового турнира по спортивной гимнастике к II Европейским играм в "Минск-Арене" белорус Егор Шарамков завоевал золотую медаль в опорном прыжке. На вторую ступень пьедестала поднялся его партнер по команде Дмитрий Гуринович, бронзовая награда на счету атлета из Украины Назара Чепурного.

Второе место - Дмитрий Гуринович, первое место - Егор Шарамков, третье место Назар Чепурный (опорный прыжок)

Серебряные медали в копилку белорусской сборной принесли Татьяна Левчук в выступлении на бревне и Анастасия Алистратова в вольных упражнениях.

Татьяна Левчук (Беларусь)

Анастасия Алистратова (Беларусь)

В выступлении на брусьях и упражнениях на перекладине на третью ступень пьедестала поднялся белорус Роман Антропов, в вольных упражнениях на третьей позиции остановилась его партнерша по команде Жанна Метелица.

Роман Антропов (Беларусь)

Жанна Метелица (Беларусь)

Ранее белорусская команда завоевала восемь наград (2 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые).

Участие в турнире приняли 42 атлета из Беларуси, Грузии, Украины, Узбекистана, Финляндии и Литвы.

Назар Чепурный (Украина)

Тармо Канерва (Финляндия)

Роберт Творогал (Литва)

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Спортивная гимнастика входит в программу II Европейских игр. С 27 по 30 июня в "Минск-Арене" 90 атлетов разыграют 12 комплектов наград.-0-

Фото Оксаны Манчук