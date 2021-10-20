Белорусские гимнасты не смогли преодолеть квалификационный раунд ЧМ в Японии

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены не смогли преодолеть квалификационный раунд чемпионата мира по спортивной гимнастике в Китакюсю (Япония), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

По итогам отбора определялись 24 сильнейших спортсмена, которые поспорят за награды в многоборье, а также восемь финалистов на каждом снаряде. Егор Шарамков получил травму во время подиумной тренировки в вольных упражнениях. Превозмогая боль, белорус выступил на своих коронных снарядах, но исполнить сложные программы чисто повреждение помешало. В вольных упражнениях белорус с результатом 13,766 балла занял 32-е место. В опорном прыжке он закончил выступление 13-м (14,316) и также остался без финала. Святослав Драницкий выступал в многоборье и занял 37-ю позицию (73,662 балла), также не сумев продолжить борьбу за награды планетарного форума.

Лидирует после квалификационного раунда олимпийский чемпион Токио Даики Хасимото из Японии (88,040). Также в тройке лучших китаец Чжан Бохэн (87,897) и турок Асил Адем (84,430). В квалификации женщин не было равных россиянке Ангелине Мельниковой. Почти на полтора балла россиянка опередила двух американских гимнасток Кайлу Диселло и Лин Вон.

Всего на турнире выступают 300 гимнастов из 56 стран, которые разыграют 12 комплектов наград: 7 у мужчин и 5 у женщин.

Отметим, что по традиции на постолимпийских турнирах не разыгрываются награды в командном многоборье. Финальные старты в личном многоборье пройдут 21 (женщины) и 22 (мужчины) октября. Решающие состязания в отдельных видах программы намечены на 23-24 октября.-0-