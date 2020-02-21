Белорусские гимнасты выиграли 19 медалей международного турнира в Минске

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены выиграли 19 медалей различного достоинства на завершившемся в Минске международном турнире памяти заслуженных тренеров Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

Наибольшего успеха добилась участница Игр-2020 Анастасия Алистратова, выигравшая серебро в многоборье, два золота в стартах на брусьях и бревне, а также серебро в вольных упражнениях.

В мужском многоборье третье место занял белорус Денис Санувонг, который также отметился серебром в упражнениях на перекладине и бронзой на брусьях.

В финалах отдельных видов у женщин Жанна Метелица завоевала серебро в состязаниях на бревне, Ирина Ходыкина - бронзу в упражнениях на брусьях, а Дарья Овсянникова стала третьей в опорном прыжке.

В решающей стадии состязаний на отдельных снарядах у мужчин на пьедестал поднимались Илья Яковлев - золото в опорном прыжке, Василий Михалицын - бронза на коне, Святослав Драницкий - серебро в вольных упражнениях, бронза на кольцах и опорном прыжке, Дмитрий Гуринович - бронза в вольных упражнениях, серебро на кольцах и опорном прыжке, Олег Тесельский - золото на перекладине.

За медали международного турнира по спортивной гимнастике, завершившегося в Минске, спорили 70 атлетов из Беларуси, России, Украины, Литвы и Узбекистана.-0-