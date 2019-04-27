Белорусские гимнасты завоевали 8 наград на тестовом турнире к II Европейским играм

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали восемь медалей за два дня тестового турнира к II Европейским играм по спортивной гимнастике, который проходит в "Минск-Арене", сообщает корреспондент БЕЛТА.

На третью ступень пьедестала почета в многоборье поднялся белорус Роман Антропов. Победу праздновал литовец Роберт Творогал, серебряную медаль завоевал украинец Илья Ковтун. В женских соревнованиях в данной дисциплине бронзовую награду белорусской команде принесла Жанна Метелица. На высшую ступень пьедестала почета поднялась спортсменка из Украины Анастасия Мотак, на второй позиции расположилась ее партнерша по команде Елизавета Губарева.

Золотые медали среди белорусских спортсменов завоевали Анастасия Алистратова в упражнениях на брусьях и Святослав Драницкий в выступлении на кольцах. На вторую ступень пьедестала поднимались их партнеры по команде Дмитрий Гуринович в вольных упражнениях и Роман Антропов в выступлении на коне. Белорус Егор Шарамков завоевал бронзовую медаль в этой же дисциплине.

Еще одну бронзу белорусской команде в упражнениях на брусьях принесла Анастасия Сманцер.

Участие в турнире принимают 42 атлета из Беларуси, Грузии, Украины, Узбекистана, Финляндии и Литвы.

Спортивная гимнастика входит в программу II Европейских игр. С 27 по 30 июня в "Минск-Арене" 90 атлетов разыграют 12 комплектов наград.-0-