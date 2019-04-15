Белорусские гимнасты завоевали две лицензии на II Европейские игры

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты завоевали две лицензии на II Европейские игры во время континентального форума по спортивной гимнастике в польском Щецине, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

В финале опорного прыжка белорус Егор Шарамков занял четвертое место - 14,516 балла. Золотая награда в этом виде досталась Денису Аблязину из России - 14,950 балла. Серебро завоевал Андрей Медведев из Израиля - 14,699, а бронзу выиграл также россиянин Артур Далалоян - 14,533. В итоге показанный результат позволил Егору Шарамкову получить лицензию на II Европейские игры.

В финал индивидуального многоборья чемпионата Европы квалифицировался другой белорус Андрей Лиховицкий, но из-за проблем со здоровьем не смог выступить в решающем раунде.

В упражнениях на брусьях среди женщин борьбу за награды вела 15-летняя белоруска Анастасия Алистратова, которая стала четвертой - 14,366, уступив россиянкам Анастасии Ильянковой - 14,833, Ангелине Мельниковой - 14,533 и итальянке Элис Д'Амато - 14,400.

На II Европейских играх в спортивной гимнастике выступят Андрей Лиховицкий, Егор Шарамков и Анастасия Алистратова, шанс отобраться на домашний старт есть и у Василия Михалицина.-0-