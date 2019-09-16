Белорусские грации на ЧМ в Баку разместились во второй десятке промежуточного протокола

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Баку начался чемпионат мира по художественной гимнастике. В стартовый день состязаний прошли квалификационные соревнования спортсменок-одиночниц в упражнениях с мячом и обручем. Белорусские грации Екатерина Галкина и Алина Горносько выступили в первом потоке с мячом и занимают 12-ю и 19-ю промежуточные позиции в квалификации многоборья, сообщает корреспондент БЕЛТА

За композиции Екатерина получила 20,600, а Алина - 19,600 балла. Лидерство после первого дня главного турнира сезона захватили россиянки Дина Аверина (23,650) и Екатерина Селезнева (23,400). Третье место у Боряны Калейн из Болгарии (21,600).

Спортсменки борются за право попасть в финал многоборья. Кроме того, их результаты пойдут в зачет командного первенства. Соревнования носят лицензионный статус: путевки в Токио получат 16 лучших граций по итогам финала многоборья, а также пять команд в групповых упражнениях. После завершения первого дня квалификации многоборья началась церемония открытия чемпионата. Зрителям представлено красочное шоу "Восточная сказка".-0-