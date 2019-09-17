Белорусские грации остались без медалей во второй день ЧМ в Баку

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсменки не смогли выиграть медали во второй день чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку, оставшись вне тройки призеров по итогам упражнений с мячом и обручем, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Награды в обоих видах программы достались российским "художницам". Композиция с обручем стала золотой для Екатерины Селезневой, которая за свою программу получила оценку 23,500 баллов. У серебряной медалистки Линой Ашрам из Израиля – 23,400. Замкнула тройку сильнейших еще одна россиянка Дина Аверина (23,350).

Белоруски Анастасия Салос и Екатерина Галкина остановились на 7-й и 8-й строках итогового протокола соответственно. На счету Екатерины - 21,00 балл, у Анастасии - 19,250.

Мяч лучше других покорила Дина Аверина (23,500). У Арины Авериной (23,050) - серебро. Линой Ашрам завоевала бронзу - 22,400 баллов. Что касается белорусок, то в этом виде программы они остались вне восьмерки сильнейших.-0-

Фото Белорусской ассоциации гимнастики