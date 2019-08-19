Белорусские грации стали серебряными и бронзовыми призерами в групповых упражнениях на этапе КМ в Минске

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсменки завоевали бронзовую и серебряную медали на этапе Кубка мира БСБ-Банк по художественной гимнастике в Минске. Соревнования проводились во Дворце художественной гимнастики, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.
В групповых упражнениях в композиции с обручами и булавами белорусские спортсменки заняли второе место, судьи оценили их выступление в 28,450 балла. На высшую ступень пьедестала почета в этой дисциплине поднялась сборная Болгарии (28,600). Бронзовая медаль досталась украинской команде (28,100).
Как сообщалось, на счету белорусских граций бронза в многоборье групповых упражнений.
Участие в турнире приняли около 200 гимнасток из 32 стран.-0-
Фото Оксаны Манчук
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