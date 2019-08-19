Белорусские грации стали серебряными и бронзовыми призерами в групповых упражнениях на этапе КМ в Минске

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсменки завоевали бронзовую и серебряную медали на этапе Кубка мира БСБ-Банк по художественной гимнастике в Минске. Соревнования проводились во Дворце художественной гимнастики, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

В групповых упражнениях в композиции с обручами и булавами белорусские спортсменки заняли второе место, судьи оценили их выступление в 28,450 балла. На высшую ступень пьедестала почета в этой дисциплине поднялась сборная Болгарии (28,600). Бронзовая медаль досталась украинской команде (28,100).

Сборная Украины

Как сообщалось, на счету белорусских граций бронза в многоборье групповых упражнений.

Белорусские грации завоевали бронзу в многоборье групповых упражнений на этапе КМ в Минске Выступая в многоборье групповых упражнений, третий результат показала белорусская команда в составе Арины Цицилиной, Анастасии Рыбаковой, Карины Ермоленко, Анны Швайба, Анны Гайдукевич и Арины Сущинской.

Участие в турнире приняли около 200 гимнасток из 32 стран.-0-

Фото Оксаны Манчук