Белорусские грации трижды стали бронзовыми призерами на этапе КМ в Казани

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсменки трижды стали бронзовыми призерами на этапе Кубка мира серии "Челлендж" по художественной гимнастике, который завершился сегодня в Казани, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В упражнении с лентой белоруска Екатерина Галкина завоевала бронзовую медаль, судьи оценили ее выступление в 19,100 балла. На высшую ступень пьедестала почета поднялась россиянка Дина Аверина (21,850). Серебряная награда досталась ее сестре Арине Авериной (20,550).
Еще одна белоруска Алина Горносько поднялась на третью ступень пьедестала почета в упражнении с булавами (21,800). Медаль высшей пробы завоевала россиянка Дина Аверина (23,350), серебро на счету ее сестры Арины Авериной (22,300).
В упражнении с обручем Алина Горносько также стала третьей - 20,800. Лучший результат показала Арина Аверина (23,200), второе место заняла Дина Аверина (22,750).
Участие в турнире приняли 150 гимнасток из 34 стран.-0-