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08 ноября 2020, 09:04

Белорусские грации успешно выступили в первый день международного турнира на призы Марины Лобач

Во время турнира
Во время турнира

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские грации успешно выступили в первый день международного турнира по художественной гимнастике на призы Марины Лобач, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Алина Горносько, Анастасия Салос, Дина Агишева и Елизавета Зорькина из дружины Беларусь-1 не знали себе равных в командном многоборье, заработав 341,850 балла. Помимо золотых медалей турнира гимнастки стали обладательницами именных статуэток Марины Лобач. Статуэтка - главный приз состязаний.

Вторая позиция в итоговом протоколе данного вида программы осталась за спортсменками команды Беларусь-3, за которую выступали Яна Стрига, Анна Каменщикова, Варвара Глазко и Алина Речкина. Замкнула тройку сильнейших израильская команда.

В индивидуальном многоборье не было равных Алине Горносько, набравшей 105,850 балла. Анастасия Салос заняла второе место с результатом 100,800 балла. Третье место у еще одной белоруски Анны Каменщиковой (92,950).

Что касается исхода состязаний юниорок, то тут заслуженный успех праздновала Дина Агишева. Белоруска удостоилась от судей оценки 91,500 балла. У серебряной медалистки Елизаветы Зорькиной - 90,200 очка. Третье место за собой оставила Полина Сланчевская - 85,300 пункта.

Две белоруски поднялись на пьедестал в соревнованиях пре-юниорок. Победила Злата Бученкова, бронзу завоевала Анна Шакун. Серебро у спортсменки из Армении Милены Асриян.

Медали и подарки от организаторов получили все участницы соревнований, были подготовлены и специальные награды. Мисс турнира - Алина Горносько, приз "Улыбка" - Елизавета Зорькина, "Грация" - Дарья Ткачева, "Надежда" - Алина Речкина. Приз зрительских симпатий достался Дарье Стрельцовой, награда за оригинальность - Дине Агишевой. Мисс Вдохновение - Анастасия Салос.

Турнир на призы Марины Лобач проводится уже в 18-й раз. В Минске выступают 34 гимнастки из Беларуси, Израиля, Литвы и Армении. Для наших граций домашние старты - отличная проверка сил перед чемпионатом Европы, который пройдет в Киеве в конце ноября.

Во второй день турнира гимнастки разыграют медали в финалах отдельных видов. За прямой трансляцией состязаний можно следить на канале Президентского спортивного клуба.

Организаторами Международного турнира по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач являются: Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма Беларуси, РЦОП по гимнастике художественной, Белорусская ассоциация гимнастики, Минский городской исполнительный комитет.-0-

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Минск турнир художественная гимнастика
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