Белорусские грации успешно выступили во второй день международного турнира на призы Марины Лобач

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсменки продолжили успешные выступления во второй день международного турнира по художественной гимнастике на призы Марины Лобач, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На сей раз грации спорили за медали в финалах отдельных видов программы. Белоруска Анастасия Салос с результатом 26,150 балла победила в упражнении с обручем. Серебро у ее соотечественницы Алины Горносько (24,900), третьей стала израильтянка Нога Блок (23,500).

Аналогичная расстановка сил на пьедестале была по итогам финала с лентой.

Анастасия Салос удостоилась оценки 27,400 балла. Алина Горносько получила 24,100 пункта. У гостьи из Израиля Ноги Блок -20,000 баллов.

Алина Горносько первенствовала в упражнении с булавами. Золотая оценка – 29,100 баллов. На втором месте расположилась Дарья Ткачева (24,900), на третьем – Нога Блок (23,250). Еще одно золото Алина Горносько завоевала в финале с мячом (26,700). Серебро у Анастасии Салос (26,600), третьей стала Нога Блок (22,400).

У юниорок белоруска Полина Сланчевская стала лучшей в композиции с мячом (23,100). На втором месте ее подруга по команде Дина Агишева (22,900). Третье место за собой оставила израильтянка Адар Фридманн (20,300).

Эти же девушки заняли пьедестал в финале упражнения с булавами. Победила Дина Агишева (22,950), серебро у Полины Сланчевской (22,800).

Со скакалкой лучше конкуренток сладила Елизавета Зорькина (21,800). Второй результат у Дины Агишевой (21.400), на третьем месте - Даниэла Муниц из Израиля.

В упражнении с лентой победила Дина Агишева (22,400), серебро завоевала Влада Болзан (21,250), бронзу – Даниэла Муниц.

За два дня турнира, 34 гимнастки из Беларуси, Израиля, Литвы, Армении разыграли 13 комплектов наград. Белоруски поднимались на высшую ступень пьедестала во всех видах программы. 18-й турнир на призы Марины Лобач в этом году впервые прошел под эгидой Международной федерации гимнастики. Также, впервые в истории поведения стартов на призы олимпийской чемпионки, награды оспаривали взрослые спортсменки.

По завершении выступлений первый вице-президент НОК Виктор Лукашенко наградил Марину Лобач медалью Национального олимпийского комитета Республики Беларусь "За выдающиеся заслуги".

Организаторами Международного турнира по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач являются: Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, РЦОП по гимнастике художественной, Белорусская ассоциация гимнастики и Минский городской исполнительный комитет.-0-