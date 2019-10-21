Белорусские грации выиграли 11 золотых медалей турнира на призы Марины Лобач

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсменки завоевали 11 золотых наград на 17-м международном турнире по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач, который в минувшие выходные проходил в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

Главный приз соревнований - именная статуэтка Марины Лобач - достался Дарье Ткачевой. Она победила в юниорском многоборье с результатом 74,200 баллов. В аналогичном виде программы среди гимнасток 2007-2008 годов рождения равных не было Алине Речкиной (65,250). Она опередила победительницу прошлогодних соревнований Дарью Грохотову. В команде золото завоевали Дарья Грохотова, Алина Речкина, Арина Красноруцкая, Дарья Ткачева.

В воскресных финалах отдельных видов две награды высшего достоинства в коллекции Арины Красноруцкой - с мячом (19,450) и лентой (18,550). Дарья Ткачева выиграла в композиции с булавами (19,900), Дина Агишева - со скакалкой (18,750).

Среди граций 2007-2008 годов рождения дважды на высшую ступень пьедестала поднималась Алина Речкина - с булавами и скакалкой. Николь Савченко выиграла упражнение с мячом, Дарья Грохотова - с лентой.

Президентским спортивным клубом были учреждены подарки всем участницам соревнований, в том числе персональные награды в отдельных номинациях. Обладательницами четырех из них стали белоруски. Приз зрительских симпатий у Полины Сланчевской, за волю к победе отметили Елизавету Зорькину. Приз "Улыбка" достался Дине Агишевой. В номинации "Надежда" победила Дарья Грохотова.

Турнир Марины Лобач собрал во Дворце художественной гимнастики представительниц девяти стран. Для многих граций соревнования стали отличной проверкой сил перед чемпионатом Европы, который в следующем году пройдет в Киеве.-0-