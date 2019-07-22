Белорусские грации выиграли три награды на юниорском ЧМ в Москве

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсменки завоевали три медали на юниорском чемпионате мира по художественной гимнастике, который завершился в Москве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской ассоциации гимнастики.

В многоборье групповых упражнений белоруски Полина Александрова, Маргарита Яцевская, Полина Сланчевская, Полина Ковалева, Виктория Подкидыш и Евгения Кель стали третьими.

Также на счету наших спортсменок бронзовая награда в композиции с 5 обручами, судьи оценили их выступление в 24,650 балла. Серебряная медаль у команды Италии (25,100), золото завоевали грации из России (26,250).

В упражнении с 5 лентами белорусские гимнастки поднялись на вторую ступень пьедестала почета (19,550). Золотая награда досталась сборной России - 21,450, бронзовая медаль - команде из Израиля (19,000).

Среди белорусских спортсменок лучший результат в композиции с мячом показала Арина Красноруцкая, заняв четвертое место (18,475). На высшую ступень пьедестала почета поднялась россиянка Лала Крамаренко (21,525), серебро у Арзу Джалиловой из Азербайджана (19,200), бронза досталась израильтянке Ноге Блок (18,950).

Участие в юниорском чемпионате мира по художественной гимнастике приняли 300 спортсменок из 60 стран.-0-