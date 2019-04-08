Белорусские грации завоевали 3 бронзы на этапе КМ по художественной гимнастике в Италии

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсменки отметились тремя наградами на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который завершился 7 апреля в итальянском Пезаро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Выступая с обручем, белорусская грация Екатерина Галкина поднялась на третью ступень пьедестала почета с результатом 21,200 балла. Золотую медаль завоевала россиянка Арина Аверина (22,500 очка), серебряную - ее сестра Дина Аверина (22,400 балла).

В упражнении с булавами белоруска Алина Горносько получила бронзовую награду.Судьи оценили ее программу в 20,600 очка. Первое место досталось россиянке Дине Авериной (22,400 балла), второе - итальянке Александре Аджирджикулезе (20,950 очка).

Еще одну бронзовую медаль в копилку сборной Беларуси также принесла Алина Горносько в выступлении с лентой (18,800 балла). На высшую ступень пьедестала почета в этой дисциплине поднималась россиянка Дина Аверина (20,600 очка), на второй позиции остановилась болгарская грация Катрин Тасева (19,000 балла).

Во время II Европейских игр соревнования по художественной гимнастике пройдут 22 и 23 июня в "Минск-Арене". Спортсменки разыграют 8 комплектов наград в командных и индивидуальных упражнениях.-0-