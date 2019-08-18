Белорусские грации завоевали бронзу в многоборье групповых упражнений на этапе КМ в Минске

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсменки завоевали бронзовую медаль в многоборье на этапе Кубка мира БСБ-Банк по художественной гимнастике в Минске. Соревнования проводятся во Дворце художественной гимнастики, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Выступая в многоборье групповых упражнений, третий результат показала белорусская команда в составе Арины Цицилиной, Анастасии Рыбаковой, Карины Ермоленко, Анны Швайба, Анны Гайдукевич и Арины Сущинской. Судьи оценили их выступление в 57,450. На высшую ступень пьедестала почета поднимались россиянки - 59,050. На второй позиции разместилась команда Болгарии (57,650).

Участие в турнире принимают около 200 гимнасток из 32 стран. Этап Кубка мира БСБ-Банк по художественной гимнастике в Минске проходит 16-18 августа.-0-

Фото Белорусской ассоциации гимнастики