Белорусские гребцы-академисты продолжат выступление на Играх в утешительных заездах

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Суббота, 24 июля 2021
Минск Переменная облачность +23°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:42 Егор Герасимов пробился в 1/16 финала теннисного турнира Олимпиады Спорт
11:27 Завершено расследование масштабного мошенничества в сфере автолизинга Происшествия
11:15 "Вишневый фестиваль" направлен на сохранение и приумножение исторического наследия - Лебедев Регионы
11:11 Корейские лучники стали олимпийскими чемпионами в командном миксте Спорт
11:07 Радикальные мусульмане после событий на границе Литвы вряд ли останутся безучастными - мнение Политика
10:51 Тракторист из Светлогорского района похитил 200 л дизтоплива и продал ИП Происшествия
10:27 Китаянка Хоу Чжихуэй стала олимпийской чемпионкой по тяжелой атлетике в весе 49 кг Спорт
10:16 Два человека погибли в результате падения самолета под Хабаровском В мире
10:13 Иранский стрелок Джавад Форугхи стал олимпийским чемпионом Спорт
09:45 Светофор не работает на пересечении ул.Долгобродской с переулком Козлова в Минске Регионы
09:44 Теребление льна в Беларуси проведено более чем на половине площадей Экономика
09:40 Дорожную разметку сегодня нанесут на трех участках в Минске Регионы
09:38 Мобильные датчики контроля скорости работают на 12 участках в Минске Регионы
09:24 Капитану олимпийской сборной Беларуси Ивану Тихону исполнилось 45 лет Спорт
09:18 Полеты не во сне, а наяву - в Браславском районе пройдут соревнования по мотопарапланеризму Регионы
09:18 Волейболисты Италии победили канадцев на Олимпиаде в Токио Спорт
09:10 Россия с 1 августа увеличивает число рейсов между Москвой и Минском, разрешает рейсы из Минска в Сочи и Краснодар Общество
09:06 Белорусские гребцы-академисты продолжат выступление на Играх в утешительных заездах Спорт
09:02 Боксер Александр Радионов одержал победу в стартовом бою олимпийского турнира Спорт
09:01 Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии Регионы
08:33 Китаянка Ян Цянь выиграла первое золото Олимпиады в Токио Спорт
07:00 Лукашенко поздравил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения Президент
07:00 Картина дня: Лукашенко поставил задачи перед аграриями, итоги ЦТ-2021 и открытие Олимпийских игр Общество
00:46 Обнаружена новая мутация коронавируса В мире
00:09 Моноспектакль на троих "День Б." поставили в Брестском театре драмы Регионы
00:01 Первые комплекты наград будут разыграны на Олимпиаде в Токио Спорт
23.07.21
23.07.21 23:36 Запад отказался от глобализации и хочет жить, как метрополия и колонии - Жук Общество
23.07.21 23:28 Россия с 1 августа увеличивает число рейсов между Москвой и Минском, разрешает рейсы из Минска в Сочи и Краснодар В мире
23.07.21 23:15 Марков: нормы международного права начинают зарываться в могилу Общество
23.07.21 22:33 Футболисты "Руха" поднялись на 3-е место в чемпионате Беларуси Спорт
Все новости
Все новости
Спорт
24 июля 2021, 09:06

Белорусские гребцы-академисты продолжат выступление на Играх в утешительных заездах

Фото из архива "СБ. Беларусь сегодня"
Фото из архива "СБ. Беларусь сегодня"
Новости темы "Олимпиада в Токио"
Корейские лучники стали олимпийскими чемпионами в командном миксте
Китаянка Хоу Чжихуэй стала олимпийской чемпионкой по тяжелой атлетике в весе 49 кг

24 июля, Токио, /Корр. БЕЛТА. /Белорусские гребцы-академисты продолжат выступление на Играх в утешительных заездах, передает корреспондент БЕЛТА.

В стартах двоек распашных Дмитрий Фурман и Сергей Володько заняли в своем отборочном заезде четвертое место с результатом 7 мин. 05,65 сек. и продолжат выступление в Токио в утешительных заездах 25 июля. На первом месте в гонке с участием белорусов расположились легендарные хорваты Мартин и Валент Синковичи. Одни из главных претендентов на победу в данном виде программы продемонстрировали итоговый результат 6 мин. 32,41 сек.

В гонках женских двоек парных легкого веса Елена Фурман и Инна Никулина также заняли четвертое место - 7 мин. 10,15 сек. И попробуют пробиться в следующую стадию соревнований через утешительный заезд.

Первенствовали в гонке с участием белорусок румынки Ионела-Ливия Козмуц и Джанина-Елена Белеага - 7 мин. 01,74 сек.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
гребля Олимпиада Япония
Новости рубрики Спорт
Егор Герасимов пробился в 1/16 финала теннисного турнира Олимпиады
Фото globallookpress.com Корейские лучники стали олимпийскими чемпионами в командном миксте
Фото Getty Images Китаянка Хоу Чжихуэй стала олимпийской чемпионкой по тяжелой атлетике в весе 49 кг
Фото techcrunch.com Иранский стрелок Джавад Форугхи стал олимпийским чемпионом
Иван Тихон. Фото НОК Капитану олимпийской сборной Беларуси Ивану Тихону исполнилось 45 лет
Фото из архива Волейболисты Италии победили канадцев на Олимпиаде в Токио
Главное
Фото из архива "Главное - темпы и качество" - Лукашенко поставил задачи перед аграриями в период уборочной
Обратная связь с людьми очень важна - Кочанова
Новинки техники показало ОАО "Амкодор-КЭЗ" на открытии модернизированных цехов
ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ покупайте новую квартиру! Продажи стартуют в готовом доме "Прага" в Minsk World!
Топ-новости
Лукашенко отмечает техническую мощь сельского хозяйства Беларуси, исходя из темпов уборки зерновых
Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
Боксер Александр Радионов одержал победу в стартовом бою олимпийского турнира
Радикальные мусульмане после событий на границе Литвы вряд ли останутся безучастными - мнение
Россия с 1 августа увеличивает число рейсов между Москвой и Минском, разрешает рейсы из Минска в Сочи и Краснодар
Запад отказался от глобализации и хочет жить, как метрополия и колонии - Жук
С 1 августа в Беларуси вырастут пособия на детей до 3 лет
Абитуриенты стали более мотивированными при подготовке к ЦТ - Вайтехович
Завершено расследование масштабного мошенничества в сфере автолизинга
Картина дня: Лукашенко поставил задачи перед аграриями, итоги ЦТ-2021 и открытие Олимпийских игр
Проект указа об автоперевозках пассажиров нацелен повысить качество и безопасность услуг - Минтранс
Новая редакция закона о здравоохранении вступила в силу - комментарий
Более 67% работников здравоохранения прошли полный курс вакцинации против COVID-19
КОММЕНТАРИЙ: И зимой, и летом - бронь на услуги белорусских здравниц на 3-4 месяца вперед
КГК пресек выплату зарплат в конверте на сумму более Br11 млн
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.