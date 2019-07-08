Белорусские гребцы мобилизовались для выступления на II Европейских играх - Шантарович

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские гребцы мобилизовались для выступления на домашних Европейских играх. Об этом сегодня рассказал в пресс-центре БЕЛТА главный тренер национальной сборной по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович.
Наставник сборной отметил высокую конкуренцию на играх в Минске. По его словам, это была битва с погодными условиями, битва характеров людей, технического исполнения. Владимир Шантарович уверен, что даже те члены белорусской команды, которые занимали шестые-седьмые места, в скором времени могут претендовать на награды чемпионата мира и Олимпийских игр.
"Выступать на домашней арене очень ответственно. Это родственники, друзья, близкие. Любой срыв спортсмена мог привести к срыву всей команды, - сказал Владимир Шантарович. -Та мобилизация, которая произошла дома, - это очень хорошо. Так должно быть на Олимпийских играх. Ровно через шесть недель стартует чемпионат мира, где будет серьезнейший отбор, и белорусские атлеты должны вновь доказывать, что они являются одними из лидеров мировой гребли".
Главный тренер также отметил прекрасную организацию II Европейских игр, в эллингах на канале в Заславле имелось все необходимое.
II Европейские игры прошли в Минске с 21 по 30 июня. В 15 видах спорта атлеты разыграли 200 комплектов наград. Белорусские спортсмены заняли второе место в медальном зачете.-0-
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