Белорусские гребцы выиграли четыре медали на юниорском ЧЕ в Германии

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10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре медали различного достоинства выиграли белорусские спортсмены на чемпионате Европы среди юниоров по академической гребле в Обершлайсхайме (Германия), сообщает корреспондент БЕЛТА. Наилучшего результата по итогам континентальной регаты добился экипаж женской восьмерки с рулевой. Карина Минкова, Вероника Анацко, Милана Дороховец, Полина Золотарева, Алина Савицкая, Кира Коваленко, Татьяна Губарь, Ульяна Богрова и рулевая Кристина Иванова провели решающую гонку от начала и до конца в числе лидеров и "привезли" своим ближайшим конкуренткам из Румынии на финише почти полкорпуса лодки. Бронзовые медали на счету чешского экипажа. Серебро в Мюнхене выиграл экипаж мужской четверки парной в составе Антона Бондаря, Ивана Макаревича, Ивана Бубовича и Павла Синенко. В решающем заезде опередить белорусов смогли лишь соперники из Чехии. Бронзу в этом виде программы завоевали россияне. Бронзовые награды на свой счет записали экипажи мужской четверки распашной без рулевого и женская парная двойка. В гонках распашных квартетов Беларусь представляли Никита Витковский, Владислав Резанович, Андрей Губко и Денис Бренч. Опередить их смогли лишь соперники из Турции и Италии. В стартах женских двоек парных за Беларусь выступали Виктория Васильева и Анастасия Русак. Они уверенно начали финальный старт, лидируя на первой половине дистанции. Однако удержаться во главе гонки белоруски не смогли, пропустив вперед на финише греческий и словенский экипажи. В состязаниях, которые проходили на олимпийском канале в пригороде Мюнхена Обершлайсхайме, принимали участие около 500 атлетов из 27 европейских стран. В 2022 году там пройдет континентальный форум среди взрослых.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!