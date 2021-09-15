Белорусские гребцы выступят в сильнейшем составе на ЧМ в Дании

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная команда Беларуси по гребле на байдарках и каноэ выступит в Копенгагене (Дания) на чемпионате мира в сильнейшем составе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

На предстоящий мировой форум наша команда заявлена в большинство видов программы. Как отметили в тренерском штабе, состав практически тот же, что выступал на Олимпийских играх в Японии. В команду добавились каноисты, которые не получили лицензии на Игры в Японию, восстановилась после травмы Ольга Климова, которая также выступит в Копенгагене.

В четверг и пятницу на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ пройдут квалификационные заезды. Розыгрыш медалей состоится в субботу и воскресенье. Прямые трансляции финалов чемпионата мира будет вести телеканал "Беларусь 5".-0-