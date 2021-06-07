Белорусские гребцы завоевали 5 наград на Большой московской регате

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские мастера академической гребли завоевали пять медалей на завершившейся в столице России Большой московской регате, которая прошла в 60-й раз, сообщили БЕЛТА в пресс-службе РЦОП по гребным видам спорта.

В гонках парных четверок у мужчин золотую медаль выиграли Владислав Локун, Артем Лапутин, Евгений Золотой и Кирилл Тихонович, показавшие итоговое время 5 мин. 50,885 сек. Они опередили два российских квартета. Серебряные призеры (Владимир Гаевский, Владимир Лаврентьев, Максим Жевлаченко и Александр Суворов) показали результат 5 мин. 57,841 сек. Время бронзовых медалистов (Алексей Архангельский, Егор Грачев, Антон Васин, Александр Ковальский) - 6 мин. 00,849 сек.

Еще одним золотом копилку белорусской команды пополнили Егор Шлюпский и Иван Брынза в гонках мужских парных двоек. Время победителей - 6 мин. 33,548 сек. В этом же виде программы бронзу на свой счет записали Артем Киселев и Николай Пискунов - 6 мин. 57,084 сек. Между ними финишировал российский дуэт Константин Стасюк и Алексей Чеперев - 6 мин. 39,752 сек.

Серебро на счету женской парной четверки (Анастасия Ивлева, Дарья Новикова, Дарья Вырупаева, Маргарита Русак) - 6 мин. 40,025 сек. Опередить белорусок смог лишь российский экипаж (Татьяна Устелемова, Елизавета Ковина, Ольга Иноземцева, Яна Меренкова) - 6 мин. 33,978 сек.

Еще одну бронзу для белорусской команды завоевала Александра Киркович в стартах женских одиночек легкого веса. Она финишировала со временем 8 мин. 29,501 сек. Опередить спортсменку из Беларуси смогли россиянка Полина Мухорчева (7 мин. 58,581 сек.) и молдованка Юлия Наривончик (8 мин. 15,862 сек.).-0-