Белорусские гребцы завоевали две олимпийские лицензии

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены на чемпионате мира по академической гребле в австрийском Линце завоевали две лицензии на токийскую Олимпиаду-2020, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Лучший результат в белорусской команде показал экипаж женской двойки парной легкого веса Елена Фурман / Анастасия Янина. В финальном заезде на дистанции 2 км они заняли 6-е место с результатом 7 мин. 31,530 сек.
Обладателем олимпийской лицензии стал экипаж мужской двойки распашной Сергей Володько / Дмитрий Фурман, занявший итоговое 11-е место.
Награды чемпионата мира разыгрывались в 29 классах судов, в 14 из которых стали известны обладатели олимпийских лицензий. Всего в 49-м мировом первенстве по академической гребле выступали около 2 тыс. спортсменов из 80 стран.-0-