Белорусские гребцы завоевали золото и бронзу на молодежном ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские гребцы завоевали золото и бронзу на молодежном чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в Рачице (Чехия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В категории юниоры в каноэ на 1000 м Владислав Полешко и Матвей Шалак финишировали первыми - 3 мин. 36,449 сек. Белорусский дуэт более чем на две секунды опередил россиян Ивана Малкова и Кирилла Романова, ставших вторыми, и Габриэла Касадей и Давида Шела из Италии.

В решающем заплыве в байдарке на 1000 м среди молодежи до 23 лет белорусы Станислав Дайнеко и Владислав Литвинов завоевали бронзу, уступив бельгийцам (первое место) и словакам.

Молодежный чемпионат Европы в Рачице завершится 14 июля.-0-