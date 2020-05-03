Белорусские грэпплеры продолжают подготовку к отборочным турнирам ЧЕ в Молдове

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские грэпплеры продолжают плановую подготовку к отборочным турнирам чемпионата Европы в Молдове. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал председатель Белорусской федерации грэпплинга Вахтанг Сохадзе.

"Континентальный форум должен пройти 3 октября в Кишиневе. Белорусские спортсмены продолжают плановую подготовку на местах со своими личными тренерами к квалификационным стартам. Первым турниром должны стать традиционные международные соревнования по грэпплингу ADCC "Битва на Немиге - 2020", которые имеют статус отборочных на континентальный форум. Кроме этого, запланирован еще ряд состязаний, - сказал Вахтанг Сохадзе. - В новом соревновательном сезоне белорусские грэпплеры также вступили в борьбу за чемпионский пояс ADCC. Когда эпидемиологическая ситуация улучшится, мы продолжим турниры".

Председатель отметил, что завоевать чемпионские пояса смогут лишь те спортсмены, которые на протяжении всего года будут показывать стабильные результаты, а по итогам выступлений на турнирах соревновательного сезона-2020 займут первые места рейтинга в своих весовых категориях.

Чемпионат Европы по грэпплингу ADCC станет отбором на мировой форум.

Ранее президиум ОО "Белорусская федерация грэпплинга" последовал рекомендациям Всемирной федерации ADCC, Министерства спорта и туризма, Министерства здравоохранения и принял решение перенести все турниры республиканского календаря до стабилизации эпидемиологической ситуации в мире.

Грэпплинг - вид спортивного единоборства, совмещающий технику всех борцовских дисциплин с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов. Он не включает в себя нанесение ударов и использование оружия.-0-