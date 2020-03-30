Белорусские грэпплеры продолжают подготовку к турниру "Битва на Немиге"

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские грэпплеры продолжают подготовку к международному турниру "Битва на Немиге-2020" со своими личными тренерами, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Белорусской федерации грэпплинга (БФГ) Вахтанг Сохадзе.

"Белорусские спортсмены сейчас тренируются на местах со своими личными тренерами. Планируем, что ближайшим стартом станет перенесенный с 29 марта традиционный международный турнир по грэпплингу ADCC "Битва на Немиге-2020", который скорее всего будет проведен в конце мая, - сказал Вахтанг Сохадзе. - Мы находится в плотном взаимодействии с личными тренерами ведущих белорусских грэпплеров и регулярно мониторим ситуацию на местах. По имеющейся у нас информации, руководители спортивных клубов, развивающих грэпплинг в Беларуси, строго соблюдают все рекомендации Министерства здравоохранения и избегают любых рисков. Здоровью занимающихся уделяется самое пристальное внимание".

Ранее президиум ОО "Белорусская федерация грэпплинга" последовал рекомендациям Всемирной федерации ADCC, Министерства спорта и туризма Беларуси, Министерства здравоохранения и принял решение перенести проведение всех турниров республиканского календаря, которые были запланированы до 30 апреля до стабилизации эпидемиологической ситуации в мире.

Грэпплинг - вид спортивного единоборства, совмещающего в себе технику всех борцовских дисциплин с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов. Он не включает в себя нанесение ударов и использование оружия.-0-