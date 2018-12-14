Белорусские хоккеисты крупно уступили Норвегии на международном турнире

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские хоккеисты уступили Норвегии со счетом 1:6 (0:3, 0:1, 1:2) на международном турнире MECA Hockey Games в Леренскуге (Норвегия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Неудачно для подопечных Андрея Сидоренко сложились стартовые 20 минут игры, когда в ворота голкипера Михаила Карнаухова влетели три шайбы. После отдыха белорусы постарались активно действовать в зоне норвежцев, но сравнять счет не смогли. Автором единственной шайбы в сборной Беларуси стал Никита Феоктистов.

Главный тренер Андрей Сидоренко прокомментировал поражение пресс-службе федерации хоккея, отметив провальное начало матча. "Конечно, не показали тот уровень игры, к которому стремимся. Если вычесть первый период, во втором и третьем мы не уступили хозяевам площадки в скорости и бросках по воротам", - рассказал Андрей Сидоренко.

В другом матче турнира Франция была сильнее Венгрии - 3:0.

Во втором туре, 14 декабря, сборная Беларуси сыграет с Францией (начало в 18.00), а Норвегия встретится с Венгрией.-0-