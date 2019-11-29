Белорусские хоккеисты начали заключительный сбор перед молодежным ЧМ в Минске

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заключительный учебно-тренировочный сбор белорусской хоккейной "молодежки" перед домашним чемпионатом мира в дивизионе IA стартовал сегодня в "Чижовка-Арене", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

Под началом тренерского штаба Дмитрия Дудика в данный момент работает 21 хоккеист из числа выступающих в чемпионате Беларуси. 1-3 декабря к ним присоединятся игроки, выступающие в североамериканских лигах, и остальные фигуранты списка расширенного состава команды, анонсированного ранее.

Учебно-тренировочный сбор "молодежки" продлится вплоть до старта чемпионата мира в дивизионе IA. Белорусские хоккеисты сыграют за право оказаться в элитном дивизионе данной возрастной группы со сборными Австрии, Латвии, Норвегии, Словении и Дании.

Состязания с 9 по 15 декабря примет "Чижовка-Арена". Победители турнира сыграют в элитном дивизионе молодежного хоккея в 2020 году. Беларусь получила право принять молодежный (U-20) чемпионат мира в первом дивизионе на конгрессе Международной федерации хоккея в Братиславе весной этого года.

Расписание матчей сборной Беларуси на ЧМ-2019 (Дивизион IA):

9 декабря: Беларусь - Австрия, 19.30;

10 декабря: Беларусь - Латвия, 19.30;

12 декабря: Беларусь - Норвегия, 19.30;

13 декабря: Беларусь - Словения, 19.30;

15 декабря: Беларусь - Дания, 19.30.-0-