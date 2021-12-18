Белорусские хоккеисты пробились в элитный дивизион молодежного чемпионата мира

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты молодежной сборной Беларуси (U-20) пробились в элитный дивизион чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в датском Херсхольме в своем последнем поединке мирового первенства в дивизионе IА подопечные Сергея Стася одержали волевую викторию над сверстниками из Норвегии со счетом 3:2 (0:0, 1:2, 2:0). Полтора периода на площадке шла равная игра, а в середине второй двадцатиминутки норвежцы сумели дважды подряд поразить ворота Алексея Колосова. Белорусы не собирались уступать, и вскоре Егор Чезганов отыграл одну шайбу, а в середине третьего периода лучший бомбардир белорусской сборной и всего турнира Александр Суворов восстановил равновесие в счете - 2:2. В самой концовке игры скандинавы пошли ва-банк, заменив голкипера шестым полевым игроком, но это им не помогло - Валентин Демченко сумел поразить пустые ворота и принес белорусам победу.

Чтобы занять первое место в группе А и завоевать единственную путевку в элитный дивизион молодежного чемпионата планеты, белорусским хоккеистам нужно было не проиграть норвежцам в основное время матча. Таким образом, белорусская "молодежка" набрала 15 очков из 15 возможных, и независимо от оставшихся игр (Латвия - Казахстан, Дания - Венгрия) и спустя несколько лет вернулась в элиту. В предыдущих играх белорусы последовательно победили сборные Дании (9:1), Казахстана (4:2), Венгрии (8:2) и Латвии (2:1). Форвард белорусской сборной Александр Суворов возглавляет список лучших бомбардиров, набрав в пяти играх 11 очков (4 шайбы и 7 результативных передач).-0-